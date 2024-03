Hospizdienst in Rees „Sterben ist ein Teil des Lebens“

INFO

Der Begriff Hospiz kommt vom lateinischen Wort hospitium und bedeutet Gastfreundschaft und Herberge. Im Mittelalter, zur Zeit der großen Pilgerströme, gründeten Ordensgemeinschaften entlang der Pilgerwege Herbergen, in denen sie Verletzte und Kranke pflegten und Sterbenden Zuwendung und Trost gaben. Mit der Gründung des St. Christopher Hospices in London im Jahr 1967 begann die heutige Hospizbewegung. Im Mittelpunkt steht die ganzheitliche Betreuung Sterbender und ihrer Angehörigen. Das geschieht idealerweise zu Hause in der vertrauten Umgebung, aber auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder stationären Hospizen.