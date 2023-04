UPDATE Schwerer Unfall auf B67 bei Rees Rettungshubschrauber im Einsatz – eine Person lebensgefährlich verletzt

Ein aus Gelsenkirchen kommender Transporter war gegen 9.20 Uhr auf der Halderner Straße unterwegs und wollte geradeaus weiterfahren. Dabei übersah der Fahrer (47) offenbar den von rechts kommenden Sattelschlepper, der von einem rumänischen Trucker (49) gesteuert wurde. Bei der folgenden Kollission landeten beide Fahrzeuge im Graben und schleuderten gegen ein Verkehrsschild und einen Strommast. Ein 53-Jähriger aus Gelsenkirchen, der als Beifahrer in dem kleineren Lkw saß, wurde dabei schwer verletzt. Weil zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sein Zustand lebensbedrohlich war, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Mann in eine Spezialklinik nach Duisburg brachte. Lebensgefahr bestand am Nachmittag nicht mehr, hieß es seitens der Polizei, die die Straße ab 12.30 Uhr für den Verkehr sperrte. Die Aufnahme des Unfalls und die Bergung der Fahrzeuge dauerte bis in den späten Nachmittag hinein.