Schwerer Unfall auf B67 bei Rees Rettungshubschrauber im Einsatz – eine Person lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Rees am Montagmorgen. „Aufgrund eines Verkehrsunfalls kommt es aktuell an der Kreuzung Reeser Straße (B67) / Schwarzer Weg im Bereich Empel zu Verkehrsstörungen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz“, berichtet die Polizei um 12 Uhr. Eine Person soll lebensgefährlich verletzt worden sein. An dem Unfall waren zwei Lastwagen beteiligt. Teile der Ladung verteilten sich über die Böschung.