Vier lokale Bands im Hühnerstall : Im Schöpken wird wieder gerockt

Haffen Die „kleine Schwester“ des Rock in’t Dörp Festivals, das Rock in’t Schöpken, sorgt am Samstag, 27. April, mit vier lokalen Bands wieder für Stimmung im alten Haffener Hühnerstall.

Der Winterschlaf hat lange genug gedauert – die Macher vom Rock in’t Dörp Festival in Haffen kehren aus der Winterpause zurück und bringen Musik in ihr Heimatdorf. Da es bis zum Beginn der Festivalsaison allerdings noch etwas dauert, muss die „kleine Schwester“ des Rock in’t Dörp Festivals die Musik an den Niederrhein bringen. Am Samstag, 27. April, findet zum vierten Mal die Veranstaltung Rock in’t Schöpken statt. Nachdem im vergangenen Jahr die Schmiede die Bands und das Publikum beherbergte, geht es in diesem Jahr wieder zurück in den „ollen Tüttenstall“ der Familie Kleineberg.