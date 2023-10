Neues Kulturprogramm mit Premiere Rees plant für Juli 2024 ein „Street Food Festival“ auf dem Marktplatz

In der Corona-Zeit aus der Taufe gehoben, fand die „Reeser Wiesenkultur“ in den Jahren 2021 und 2022 auf der Schützenfestwiese an der Bergswicker Straße als Freiluftveranstaltung statt, im April 2023 wurde der Mix aus Konzerten, Kabarett und Familientag aus Kostengründen ins Bürgerhaus verlegt. 2024 wird diesem Umzug Rechnung getragen und die „Wiese“ aus dem Namen gestrichen. Das genaue Programm für „Rees Live“ steht noch nicht fest, wohl aber der Termin: Das Wochenende vom 26. bis 28. April. Nach einer kurzen Pause am Montag geht es am Dienstag, 30. April, mit einem Tanz in den Mai weiter. Abschluss ist der Familientag am 1. Mai.