Bakhtiar Gharanfili ist neuer Eigentümer : Norma hält an Erweiterung fest

Der neue Eigentümer Bakhtiar Gharanfili will das gesamte Areal aufwerten. Foto: Christian Creon

Haldern Das Gelände hat inzwischen der Inhaber des Restaurants Baktis gekauft. Bakhtiar Gharanfili will das Areal in fünf, sechs Jahren insgesamt aufwerten.

Allgemeine Zustimmung gab es im Oktober 2016 vom Reeser Bauausschuss für die Pläne des Discounters Norma, der damals am Standort Haldern einen Neubau mit Erweiterung der Verkaufsfläche plante. Rund 800 Quadratmeter sollte das neue Ladenlokal umfassen. Was ist aus den Plänen geworden? Wir haben bei Norma Nürnberg nachgefragt.

„Wir haben weiterhin Interesse an einer Erweiterung“, teilte Expansions-Leiter Alexander Thelen mit. Norma wolle lieber „gestern als heute“ seine Pläne umsetzen, fuhr er fort. Aber es gebe inzwischen veränderte Eigentumsverhältnisse. „Unser Konzern hofft, dass wir mittelfristig unsere Pläne an der Bahnhofstraße doch noch verwirklichen können“, so Thelen weiter.

Info Seit elf Jahren am Irmgardisweg zuhause Baktis An Standort Irmgardisweg 6 gibt es Baktis bereits seit 2008. War es zunächst eher ein Imbiss, hat es sich inzwischen zum Restaurant gemausert. Betrieben wird das Restaurant von Gharanfilis Familie, seinen Eltern Sheida und Karim Gharanfili sowie seinen Geschwistern. „Ich habe einen 16-Stunden-Tag“, sagt Bakhtiar Gharanfili. „Ich bin halt mit dem Betrieb verheiratet“, sagt der Junggeselle. Karte In seinem Laden verkauft er Steinofenpizza, Pasta, Salate und Schnitzel, vor vier Jahren hat er Burger mit ins Programm genommen, seit einem Jahr Steaks, die auf Lavastein gebraten werden. „Letzteres hat unerwartet gut eingeschlagen“, sagt Gharanfili erfreut.

Bakhtiar Gharanfili, der Inhaber des Restaurants Baktis, hat das Gesamtareal mit Norma, Eisdiele, Bäckerei sowie den Räumlichkeiten seines Restaurants samt angrenzendem Büro und auch die vordere Parkplatzreihe vor rund sechs Monaten erworben. Von einem Niederländer. Offenbar hat sich auch Norma bemüht, das Areal mit einer Gesamtfläche von rund 2500 Quadratmetern zu kaufen.

„Wir arbeiten sehr gut mit Norma zusammen“, teilte Gharanfili mit. Der 30-Jährige hat daher Interesse daran, dass Norma am Standort bleibt. „Wir möchten dem Discounter eine Erweiterung ermöglichen, wenn möglich sogar noch um ein paar Quadratmeter mehr als zuletzt vom Unternehmen geplant“, erklärte der gebürtige Düsseldorfer. Aber zeitnah sei das nicht zu schultern – nach der Investition vor einem halben Jahr.

In fünf, sechs Jahren möchte Gharanfili erneut hier investieren und das Quartier auf Vordermann bringen. „Das ist ein Superstandort in Haldern, der beste überhaupt“, ist ihm bewusst. Ein richtiges kleines Zentrum sei das mit Norma, Bäckerei, Eisdiele und Restaurant. „Das müssen wir am Leben halten“, betont er. Gekauft hat er das Areal, weil er und seine Familie ihre Zukunft in Haldern sehen und das Restaurant auf jeden Fall am Standort Irmgardisweg bleiben soll. Sogar noch um einige Bereiche erweitert werden soll. Gharanfilis Plan: den gesamten Gebäudekomplex nach hinten hin zu erweitern.

„Für Norma sehe ich zwei Optionen: Entweder anbauen oder aber abreißen und neu bauen mit mehr Fläche“, sagt Gharanfili. Egal, welche Alternative am Ende realisiert wird, der Halderner will auf jeden Fall über Norma zusätzlich zehn bis zwölf Wohneinheiten bauen lassen.

Die Anlieferung von allen Betrieben soll von hinten aus stattfinden. Dafür muss, das war aber auch schon im Oktober 2016 klar, der dahinterliegende Spielplatz verkleinert werden. Gespräche über einen Ankauf dieses Areals und auch des Parkplatzes zur Bahnhofstraße hin sind schon angelaufen.

„Norma kann sich vorstellen, auch anderswo anzusiedeln, falls eine Erweiterung am heutigen Standort nicht klappt“, sagt Alexander Thelen. Was Gharanfili bedauern würde. Auf jeden Fall wolle Norma aber in Haldern bleiben, hieß es aus Nürnberg. Mit der Erweiterung wolle man auch die Gänge verbreitern, um den Einkaufskomfort zu erhöhen.

Aber ansonsten legt er Wert auf Regionales. „Mein Brot beziehe ich von Bäcker Jansen aus Haldern, mein Fleisch von einem Metzger aus Wesel und das Gemüse von einem Bauern, ebenfalls aus Wesel“, sagt Gharanfili. Bis auf die Steaks, die aus Argentinien kommen, liefert das Restaurant Baktis alle Gerichte in einem Radius von zehn Kilometern aus. „Wir fahren im Jahr rund 400.000 Kilometer“, sagt Bakhtiar Gharanfili, der früher viel selbst ausgeliefert hat, heute aber vorwiegend den Laden managt. Aber mit ein bisschen Glück kann man den Chef von Baktis auch heute noch an der Haustür beim Ausliefern begrüßen.

(rau)