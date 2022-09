Erfolg in Rees : Naturschutz zeigt Wirkung – Uferpflanzen kehren an den Altrhein zurück

Das Naturschutzzentrum Bienen hatte jetzt Experten und Behördernvertreter eingeladen, um das Life For Reeds-Projekt vorzustellen. Foto: Markus Balser

Bienen/Grietherort Die Bestände von Rohrkolben und anderen typischen Uferpflanzen des Altrheins waren in Bienen und Grietherort fast völlig verschwunden. Ein von der EU unterstütztes Projekt des Naturschutzzentrums zeigt jetzt große Erfolge.

In der Natur greift ein Rädchen ins andere. Jede Veränderung in der Pflanzenwelt hat auch Auswirkungen auf die Tiere – und umgekehrt. Besorgniserregend war es deshalb, als die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums des Kreises Kleve (NZZ) vor einigen Jahren feststellen mussten, dass der Röhricht-Bestand sowohl am Altrhein in Bienen als auch in Grietherort dramatisch zurückgegangen war. „Eigentlich war er fast gar nicht mehr vorhanden, es gab einen Rückgang von über 90 Prozent innerhalb von 20 Jahren“, so Biologe Martin Brühne.

Der Röhricht hat für den Althein eine wichtige Funktion. Ohne ihn sackt der Boden ab. Außerdem ist er ein wichtiger Lebensraum für Vogelarten wie Drosselrohrsänger und Schilfrohrsänger, die letztmalig vor 20 Jahren am Niederrhein beobachtet wurden. Die aber jetzt wieder zurückgekehrt sind.

Info Zusammenarbeit mit der Universität Köln Ab Dezember Am Naturschutzzentrum in Bienen entsteht gerade ein Neubau der Außenstelle der Universität Köln. Er soll Ende des Jahres in Betrieb genommen werden- Synergieeffekte Wie Ulrich Wernicke erläuterte, hatte das Naturschutzzentrum der Uni das Grundstück für den Neubau zur Erbpacht zum symbolischen Preis von einem Euro für 99 Jahre angeboten. Nicht ganz aus Uneigennutz, wie Wernicke verriet. Schließlich können die Kreis Klever Naturschützer nun auch die neuen Labore, Tagungsräume, aber auch Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste nutzen. „Zudem können die Studenten auch ihre Forschung mit unseren verknüpfen“,so Wernicke zur Kooperation.

Der Grund dafür: Vor vier Jahren initiierte das Naturschutzzentrum in Bienen das Projekt „Lebendige Röhrichte – Reeds for Life“, das von der EU und dem Land Nordrhein-Westfalen unterstützt wird. Ein Projekt, das Erfolg zeigt, denn mittlerweile ist ein Zuwachs von 9,8 Hektar an Röhricht zu verzeichnen. Das sind stolze 73 Prozent. 15 Hektar sollen es sein, wenn das Projekt in drei Jahren ausläuft. „Das ist zu schaffen“, ist Brühne zuversichtlich, der das Projekt am vergangenen Donnerstag und Freitag zusammen mit seinen Kollegen vom NZZ Naturschutz-Experten aus ganz NRW und Vertretern von Behörden bei der so genannten „Meilenstein“-Veranstaltung vorstellte. In Bienen und Grietherort gab es Exkursionen, um sich die Erfolge vor Ort anzuschauen.

Dass es bei ufernahen Pflanzen wie dem Rohrkolben wieder aufwärts geht, ist nicht nur den intensiven Anpflanzungen zu verdanken. Alleine am Bienener Altrhein wurden in diesem Jahr fast 13.000 junge Röhrichtpflanzen mit der Unterstützung vieler fleißiger Hände gesetzt. Dass sie auch stehen bleiben können, ist einer Erkenntnis zu verdanken, die die Naturschützer im Vorfeld des Projektes gewannen. Sie hatten sich Gedanken über die Gründe, die zum Verschwinden des Röhrichtbestandes führten, gemacht. Aus einem anfänglichen Verdacht wurde schnell Gewissheit, als Fotofallen eingesetzt wurden: Der Nutria-Bestand am Altrhein hatte sich die Pflanzen schmecken lassen. Und das in atemberaubendem Ausmaß, wie sich anhand eines Versuches nachweisen ließ: „Innerhalb von sieben Tagen war ein Quadratmeter Rohrkolben verschwunden“, berichtet Brühne.

Nutrias haben eine hohe Reproduktionsquote, dreimal im Jahr können sie zwei bis zwölf Junge kriegen, die bereits nach fünf bis sechs Monaten geschlechtsreif sind. Die Konsequenz: Der Bestand soll klein gehalten werden. Ein speziell ausgebildeter Jäger wird dafür eingesetzt. 30 Lebendfallen werden an verschiedenen Punkten des Naturschutzgebietes aufgestellt. Seit Projektbeginn konnten so bisher 736 Nutrias gefangen werden. Leid und Schmerz sollen für die Tiere dabei so gering wie möglich gehalten werden. Gleichwohl werden sie erschossen und danach verwertet, zum Beispiel als Futter für die Tiere im Biotopwildpark Anholter Schweiz. Die Maßnahmen sollen auch nach dem Projektende beibehalten werden. „Das ist eine nie endende Baustelle“, so Brühne.

Während sich beim Rohrkolben auch die Trockenheit der letzten Jahre positiv auswirkte, rätseln die Naturschützer allerdings noch über die Gründe für den Rückgang bei der Schwimmblattvegetation wie beispielsweise den Seerosen. Dafür sind die Nutrias nicht verantwortlich. „Da besteht noch Forschungsbedarf. Möglicherweise liegt das an den Sedimenten des Rheins oder an den großen Fischen wie Karpfen und Brassen, die den Boden aufwühlen“, erläutert Brühne.