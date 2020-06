Bürgerbeteiligung : Nächste Runde fürs Dorfkonzept in Millingen

Nächste Runde fürs Dorfkonzept in Millingen

REES/MILLINGEN Am 16. Juni soll das Thema Verkehr im Mittelpunkt stehen. Als Gast wird Klaus Münster die Planungen des Landesbetriebs Straßen.NRW vorstellen. Die Teilnahme im Bürgerhaus ist nur nach einer schriftlichen Anmeldung möglich.

Nach der ersten Bürgerversammlung im Dezember des vergangenen Jahres findet am Dienstag, 16. Juni, um 19 Uhr im Bürgerhaus Rees die zweite Bürgerversammlung statt. Dabei kommt dem Thema „Verkehr“ eine besondere Bedeutung zu, da dieses Themenfeld für Millingen von zentraler Bedeutung ist. Als Gast wird Klaus Münster die Planungen des Landesbetriebs Straßen.NRW vorstellen. Die in der ersten Bürgerversammlung gemachten Anregungen wurden aufgenommen und fließen nun, sofern realisierbar, in das Konzept ein.