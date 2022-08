Großes Programm : Das etwas andere Dorffest in Millingen

Die Jugendfeuerwehr präsentierte eine Übung. Im Hintergrund: das neue Löschfahrzeug, das am Samstag der Wehr überreicht wurde. Foto: Monika Hartjes

MILLINGEN Bei einem Open-Air-Festival mit vielen Highlights und unterhaltsamen Aktionen für Jung und Alt holte der Heimatverein Millingen-Empel das Jubiläumsfest nach, das vor zwei Jahren wegen Corona ins Wasser fiel.

„Herzlich Willkommen zum Dorffest“ steht auf dem Banner, das am Ortseingang hängt. Endlich können die Millinger wieder ein Dorffest feiern. Bereits kurz nach der Eröffnung ist der Platz an der Turnhalle gut gefüllt. Alle sind bester Laune und verbringen getreu dem Motto „nen chillingen“ Samstag.

„Wir hätten gerne im Jahr 2020 „900 Jahre Millingen“ gefeiert“, so Monika Michelbrink-Roth, Vorsitzende des Heimatvereins Millingen/Empel. „Wegen Corona musste die Party Jahr um Jahr verschoben werden.“ Aus dem umfangreichen Programm wurden dann aber im Vorfeld des Dorffestes einzelne Events durchgeführt. So habe man einen Filmabend auf dem Schulhof veranstaltet, eine Bigband gab zum Erntedank 2021 ein Konzert und im April kam der Kabarettist Ludger Kazmierczak. „Trotzdem wollten wir noch eine große Sommerparty für die Millinger und ihre Gäste feiern.“ Diese fand am Samstag statt und zahlreiche Vereine beteiligten sich.

Zauberer Björn zog auf dem Schulhof die kleinen Zuschauer in seinen Bann. RP-Fotos (2) : Monika Hartjes Foto: Monika Hartjes

Um 11 Uhr hatte es noch geregnet, doch pünktlich um 15 Uhr stand alles bereit, dsnk des zehnköpfigen Orga-Teams und vielen freiwilligen Helfern. Bürgermeister Christoph Gerwers begrüßte die Besucher. Er gratulierte dem Löschzug Millingen zum neuen Fahrzeug LF 20 KAT-S, das am Morgen von Diakon Michael Höfer gesegnet worden ist. „Es ist wichtig, dass die Feuerwehr gut ausgestattet ist“, sagte er und erinnerte an den großen Brand in Goch, bei dem zwei Feuerwehrleute verletzt wurden. „Einer davon arbeitet bei uns, da zeigt sich noch mal eine besondere Betroffenheit“, so Gerwers, der allen Feuerwehrleuten wünschte, dass sie immer unversehrt vom Einsatz zurückkommen und allen Besuchern ein schönes Dorffest wünschte.

Der neue LF 20 wurde dann gleich in Dienst genommen, als ein kleines Holzhaus angesteckt wurde und die Mitglieder der Jugendfeuerwehr einen Löschangriff mit drei C-Rohren demonstrierten. „In unserer Jugendabteilung sind rund 20 Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren, die mit Spiel, Spaß und Spannung, aber auch den entsprechenden technischen Aufgaben an die Feuerwehrarbeit herangeführt werden“, erklärte der stellvertretende Jugendwart Tobias Schiller.

„Dieses Dorffest ist ein schöner Rahmen, unsere Feuerwehr zu präsentieren“, sagte Löschzugführer Thorsten Wojtas. Am Nachmittag zeigten die Aktiven, wie mit großem Gerät ein Verletzter aus einem verunfallten Auto herausgeholt wird. An einem Stand wurde die Handhabung eines Defibrillators vorgeführt, jeder durfte es auch selbst ausprobieren. An Übungspuppen konnten die Besucher die richtige Herzdruckmassage lernen. Die Brüder Mats, acht Jahre alt, und Till, sieben Jahre alt, probierten es aus. „Das ist eine super Aktion, so gibt es keine Berührungsängste“, sagte Mutter Britta Keim.

Auf verschiedenen Hüpfburgen konnte sich der Nachwuchs austoben. Inzwischen hielt Zauberer Björn seine kleinen Zuschauer in Bann. Gespannt verfolgten diese den Zaubertricks und Leona durfte sogar helfen, als der Magier eine Münze von einem Säckchen in ihrer Hand in ein anderes zauberte. Viel Applaus bekam das Spiel des Tambourkorps Millingen 1920.

Am Stand des Tischtennisvereins konnte man Kartoffelspiralen, Schmörkes und Gyros genießen. „Unsere Abteilung besteht aus 73 Mitgliedern“, erzählte der Abteilungsleiter und Jugendtrainer Alexander Schmidt. Nach den Herbstferien werde ein Schnupperkurs für Kinder ab etwa acht Jahre angeboten. „Jeder ist willkommen, die Ausrüstung stellen wir“, lud er ein. Beim Förderverein des Kindergartens St. Quirinus konnte das Glücksrad gedreht werden. Als Preis winkten Wundertüten mit Süßigkeiten und kleinen Spielzeugen. „Wir bauen gerade an. Mit dem Erlös wollen wir die Innenausstattung des Anbaus finanzieren“, erzählte die Kita-Leiterin Bianca Schnurr. 85 Kinder ab zwei Jahre werden in der Einrichtung betreut. Vom Förderverein bezahlt wurden unter anderem auch die Busfahrt in den Haldener Wald und eine neue Matchküche für den Außenbereich.

Die Jugendlichen Lina Jakubeit, Luca Legeland und Shirley Balk opferten gerne ihren Samstag, um am Stand des Jugendhauses JIM Waffeln zu verkaufen. „Wir verbringen dort unsere Freizeit, können Freunde treffen und Kicker spielen“, sagten sie. Der Erlös soll die Ferienfreizeit in den Herbstferien finanzieren.

Auch sonst konnte sich das kulinarische Angebot sehen lassen. Es gab Kaffeespezialitäten von der Kaffeemanufaktur Rhein-Kult, selbstgebackenen Kuchen und leckere Torten des Fördervereins St. Quirinus-Grundschule, sowie Currywurst von Dietmar „Didi“ Schach. Pizzavariationen, kalte Getränke und ausgesuchte Weine direkt vom Winzer rundeten das Angebot ab.

Das Musikprogramm war erstklassig und bot etwas für jeden Geschmack: Mit den Happy Singers standen echte Lokalhelden auf der Bühne und sorgen mit ihren Tanz- und Partyhits für gute Laune. In Reihen der Band „Route55“ saß der Millinger Christoph Tenbült am Schlagzeug. Sie präsentierte fetzige Rock-Songs. Sarah Hübers von der Rockschule Hamminkeln, die bereits Fernsehauftritte hatte, begeisterte ebenfalls mit ihrer Musik.