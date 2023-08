Michael Hoffmann wird 80 Künstler und Architekt prägte das Reeser Stadtbild

Am 20. August 1943 in Ostpreußen geboren, wuchs der Jubilar im nordhessischen Arolsen auf. Seine Mutter war Malerin und Kunstlehrerin, sein Vater ein gefragter Dekorateur. Michael Hoffmann erhielt schon in jungen Jahren bei mehreren Künstlern Zeichen- und Malunterricht, den er während seines Architekturstudiums in Hannover fortsetzte. Es folgten Stationen als Stadtplaner in Wuppertal, Düsseldorf, Oberhausen, Rees und Kevelaer.