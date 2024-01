Mahnwache und Gedenkveranstaltung in Rees „Ein deutliches Zeichen für unsere Demokratie“

„Es stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir heute hier in Rees ein so deutliches Zeichen für unsere Demokratie setzen“, sagte Bürgermeister Sebastian Hense bei einer Mahnwache im Stadtgarten. Mehr als 700 Bürgerinnen und Bürger, so sagte hinterher die Polizei, waren dem Aufruf aller Fraktionen im Reeser Rat gefolgt und demonstrierten gegen rechte Tendenzen in der politischen Landschaft. Einige hielten Schilder hoch mit Aufschriften wie „Rees gegen Rechts“, „Es ist 5 vor 33“ oder „In Rees verteilen wir Kuchen, keinen Hass“. Sie quittierten die Worte des Bürgermeisters und dreier Rednerinnen mit viel Zwischenapplaus.