Geburtstag von Magda Dresen „Die Brücke stürzte in sich zusammen“

Rees · Am 20. Januar 1937 kam Magda Dresen in Haldern zur Welt. Bevor sie 20 Jahre später begann, Reeser Hotel- und Gastronomiegeschichte zu schreiben, verbrachte sie ihre Kindheit in Flüren – und war Zeugin eines historischen Augenblicks.

20.01.2023, 04:50 Uhr

Vor der Kulisse der gesprengten Eisenbahnbrücke erreichten die Schwimmpanzer der alliierten Truppen das rechte Rheinufer. Rechts: US-Soldaten in Flüren. Foto: Stadtarchiv Wesel

Von Michael Scholten