Stadtradeln Für Rees in die Pedale treten

Beim Stadtradeln geht es nach wie vor auch darum, das Fahrrad als Verkehrsmittel noch stärker zu etablieren, um einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Als fahrradfreundliche Stadt, ist Rees auch in diesem Jahr beim Stadtradeln mit dabei. Im Aktionszeitraum sind Betriebe, Schulen, Vereine, Nachbarschaften und Familien aus Rees aufgerufen, möglichst zahlreich und kräftig in die Pedale zu treten. „Mitmachen können alle Personen, die in Rees wohnen, in einem Reeser Betrieb arbeiten, auf eine Schule in Rees gehen oder einem Reeser Verein angehören“, erläutert Georg Messing, Beauftragter für Fahrradverkehr in der Stadt Rees. Sobald sich die Teilnehmer auf stadtradeln.de registriert haben, ist es möglich, sich in Teams (schon zwei Personen bilden ein Team) zusammenzuschließen und während des Aktionszeitraums sowohl für das eigene Team als auch für die Stadt Rees Kilometer zu sammeln. Die gefahrenen Kilometer können über die Internetseite oder über die Stadtradel-App einfach und unkompliziert eingetragen werden. Wird der automatische Tracker genutzt, erhält die Stadt zudem wichtige Rückschlüsse über häufig genutzte Strecken im Stadtgebiet. Das Klima-Bündnis kürt als Organisator der Kampagne am Ende des Wettbewerbs die fahrradaktivste Kommune.