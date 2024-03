26. April bis 1. Mai in Rees „Rees Live“ lockt mit buntem Programm

Ein Novum bei „ReesLive“, das aus der „Reeser Wiesenkultur“ auf dem Feldmarker Schützenfestplatz hervorging und 2023 erstmals im Bürgerhaus ausgetragen wurde, ist die Erweiterung um ein Festzelt am Westring. Silke Waerder, Pächterin des Bürgerhauses, und Detlef Westerhoff merkten vor einem Jahr, dass das Bürgerhaus bei einem „Tanz in den Mai“ in vielerlei Hinsicht an seine Grenzen stößt. Deshalb bauen sie nun das von Karneval bekannte Festzelt auf dem Parkplatz am Schulzentrum auf und lassen dort am Dienstag, 30. April, ab 19 Uhr in den Mai tanzen. Die Werbeplakate für diese Party gleichen bewusst den Plakaten, mit denen bis vor Corona für die „Tanz in den Mai“-Party in Bienen-Androp geworben wurde. Schon bei diesen legendären Scheunenfesten waren Waerder und Westerhoff verantwortlich für DJs, Catering und Getränke.