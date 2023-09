Jüdische Gemeinde Trauer um die letzte jüdische Zeitzeugin aus Rees

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten Nanni und Nico Israel in die Niederlande zurück. In Amsterdam betrieben sie bis ins hohe Alter eine Buchhandlung und ein Antiquariat. Nach Rees kehrte Nanni Israel noch einmal in den 50er-Jahren zurück, stieß dort aber auf so viel Ablehnung („Schade, dass du überlebt hast“), dass sie ihre Heimatstadt nie wieder besuchen wollte. In den letzten Jahren wohnte die verwitwete Nanni Israel in einem Altenheim in Amsterdam. Dort starb sie am 11. September.