Holger Doetsch in Stadtbücherei : Lesung über Kambodscha rüttelt auf

Rees Holger Doetsch sprach in der Stadtbücherei von dramatischen Kinder-Schicksalen.

Die Themen seines Romans liegen Holger Doetsch sehr am Herzen, das ist klar zu erkennen. In der Stadtbücherei in Rees las der Berliner Autor aus seinem im vergangenen Jahr veröffentlichten Buch „Das Lächeln der Khmer“.

Zum anderen liegen Doetsch die kambodschanischen Kinder am Herzen. „Es gibt drei große Probleme für die Kinder dort‘‘, fasste er zusammen. „Die weit verbreitete Kinder-Prostitution, Drogenhandel und das Ausweiden der Kinder. Was heißt, dass Kindern Organe herausoperiert werden, die reiche Menschen kaufen.“ Um diesen Kindern zu helfen, gründete Doetsch einen Verein, der Patenschaften zwischen kambodschanischen Kindern und deutschen Paten vermittelt. „Der Verein hat 120 Paten, die ungefähr 140 Kinder in Kambodscha unterstützen. Den Patenkindern wird Bildung und eine Mahlzeit am Tag finanziert.“ Zudem sollen die Kinder Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. So wird an der Schule zum Beispiel unter anderem Hygiene unterrichtet. Mit 16 Jahren hört die Patenschaft offiziell auf. Doetsch bietet den Paten an, danach den Jugendlichen durch eine Universitätspatenschaft zu unterstützen. „Kambodscha braucht für eine gute Zukunft Wissenschaftler und Techniker.“