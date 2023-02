Lehrstellenbörse im Reeser Bürgerhaus Unternehmen und Betriebe stellen sich wieder vor

Die Lehrstellenbörse „Job4U?“ kehrt in ihren Vor-Corona-Modus zurück. Das bedeutet: 62 Aussteller präsentieren sich im und vor dem Bürgerhaus ihrer jugendlichen Zielgruppe, die am späten Nachmittag in Begleitung der Eltern kommt und persönliche Gespräche mit den möglichen Arbeitgebern von morgen führt. Das ist das ursprüngliche Konzept der Traditionsveranstaltung, die in den Corona-Jahren 2021 und 2022 zwangsweise ins Internet oder auf den Parkplatz am Westring und in die Mittagszeit verschoben werden musste.