Landrats-Kandidaten : Gorissen und Feyen stellten sich der CDU in Rees vor

Gorissen und Feyen stellten sich der CDU in Rees vor

REES/KREIS­ KLEVE Die beiden Landratskandidaten hinterließen bei ihren Parteikollegen einen guten Eindruck.

(RP) Einen guten Eindruck hinterließen die beiden Bewerber der CDU des Kreises Kleve um das Amt des Landrates des Kreises Kleve, Silke Gorissen und Dominik Feyen, am Abend im Kolpinghaus Rees.

Unter Moderation von Christoph Gerwers äußerten sich Gorissen und Feyen zu den Schwerpunkten ihrer künftigen Arbeit als möglicher Landrat. Dabei betonte Silke Gorissen insbesondere, den Kreis zu einem familienfreundlichen Kreis, in

Die Bewerber um den Landratsposten gewährten aber auch private Einblicke. So verriet Silke Gorissen, als Kind von einem Beruf als Ballerina geträumt zu haben, während Dominik Feyen sich gerne an die süßen Teigwaren seines Opas, der Bäcker in Emmerich war, erinnerte.