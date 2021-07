Rees : Rees lädt zum Sommerkino auf dem Markt ein

Die Reeser sind für Neues in ihrer Stadt zu haben. So wie hier das Autokino im Rahmen der Reihe „Reeser Wiesenkultur“. Foto: Michael Scholten

Rees Am 31. Juli und 1. August findet auf dem Marktplatz das Event statt. Der Eintritt ist frei, Karten gibt es in der Touristeninformation. 250 Zuschauer sind erlaubt.

Popcorn, Nachos und schmissige Komödien – die Stadt Rees lädt in Zusammenarbeit mit dem Energiedienstleister Westenergie zum Sommerkino 2021. Am Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, werden auf dem Marktplatz die Filme „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Die Goldfische“ gezeigt. Dafür haben die Veranstalter eigens eine Leinwand beschafft.