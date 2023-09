Reeser Kirmes 2023 Alle hoffen auf bestes Kirmeswetter

Am Sonntag öffnen die Buden und Fahrgeschäfte um 12.30 Uhr, am Montag gelten am Nachmittag vergünstigte Familientarife mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Das Ende der Reeser Kirmes wird am Dienstag um 21 Uhr mit dem traditionellen Höhenfeuerwerk eingeläutet, das auf der linken Rheinseite gezündet wird und am besten von der Reeser Rheinpromenade aus beobachtet werden kann. An allen vier Tagen bieten der Verkehrs- und Verschönerungsverein Rees sowie der TTV Rees-Groin an eigenen Bierständen gekühlte Getränke, deren Verkaufserlös in die Vereinsarbeit fließen wird.