Kiesabgrabung „Reeser Welle“ Firma Hülskens sucht den Bürgerdialog

Neben der Vermittlung von Informationen über das Projekt in Papierform bietet die Holding zum anderen auch einen persönlichen Austausch im Gasthof „Zur Linde“, Alte Schulstraße 10, an. Anwohner und Interessenten haben hier am Mittwoch, 13. September, und am Montag, 18. September, zwischen 15 und 18 Uhr die Möglichkeit, mit der Firma ins Gespräch zu kommen. Personen, die an den beiden Terminen nicht können, haben außerdem noch am Donnerstag, 14. September, und Mittwoch. 20. September, zwischen 16 und 19 Uhr die Möglichkeit, ihre Fragen persönlich zu stellen. Auch der Bürgermeister der Stadt Rees und die Fraktionen des Stadtrates wurden zu den Terminen eingeladen. Bei Bedarf sollen weitere Gesprächsangebote folgen.