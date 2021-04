Kostenpflichtiger Inhalt: Zahl der Betten hat sich verfünffacht : Zu viele Ferienwohnungen in Rees?

Rees hat nicht nur die Rheinpromenade zu bieten. Daher gewinnt der Tourismus immer mehr an Bedeutung.

Rees Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten hat in Rees in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Eine Obergrenze für Ferienwohnungen ist im Moment kein Thema, sagt die Stadt.