Vorstandswahlen bei Sozialdemokraten Karl van Uem bleibt SPD-Vorsitzender in Rees

„Uns ist klar, dass wir nicht für ewig Mitglieder des Vorstandes sind. Wir sehen es als unsere Pflicht an, junge und engagierte Menschen in unseren Vorstand zu holen, die sich schon heute in der SPD-Stadtratsfraktion und in den Ausschüssen der Stadt Rees für ihre Mitbürgerinnen engagieren“, erklärte Johannes Beenen, der in Abwesenheit des erkrankten Karl van Uem die Sitzung leitete.