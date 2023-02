Bürgermeisterwahl Rees Tenter: Der Rückzug vom Rückzug

Es ist kein Karnevalsscherz: Jürgen Tenter will nun doch wieder in das Rennen um die Nachfolge von Christoph Gerwers im Reeser Rathaus eingreifen. Nachdem er in der vergangenen Woche seinen Rückzug aus dem Kandidatenrennen verkündete, teilte der 80-Jährige am Donnerstag überraschend mit, dass er sich anders überlegt habe und sich nun doch weiterhin für das Amt des Bürgermeisters bewerben will. Hintergrund ist eine geplatzte Klage gegen den Kreis Kleve. Nun habe er dadurch mehr Zeit, sich auf die Wahl zu konzentrieren.