40 Jahre im öffentlichen Dienst Mann mit kreativen Ideen feiert Dienstjubiläum

Der heutige Fachbereichsleiter „Zentrale Dienste“ Ludger Beltermann blickt in diesen Tagen auf 40 Jahre öffentlicher Dienst zurück. Mit kurzer Wehrdienst-Unterbrechung arbeitete der Jubilar durchgängig in der Reeser Stadtverwaltung und stand vor seiner heutigen Tätigkeit vor allem als Leiter des Fachbereichs Schule, Kultur und Stadtmarketing regelmäßig in der Öffentlichkeit.