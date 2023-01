Diebstähle häufen sich Immer mehr Ortsschilder verschwinden in Rees

REES · Streich oder Diebstahl? Das Schild an der Straße Op de Geest war verschwunden. Solche Fälle häufen sich in der letzten Zeit in Rees. Die Stadt will künftig Anzeige erstatten.

31.01.2023, 13:51 Uhr

Der Bauhof hat das Schild an der Straße Op de Geest erneuert, jetzt weiß wieder jeder, wo der Ort beginnt. Foto: Latzel

Von Sebastian Latzel