Angebot für Kinder und Jugendliche : Rees ist beim Kulturrucksack dabei

REES Eine Kooperation mit anderen Städten ermöglicht jetzt auch Rees das Angebot für Kinder und Jugendliche. Über das ganze Jahr können nun zahlreiche Kreativangebote stattfinden.

(RP) „Das ist eine tolle Nachricht“, freut sich Jugendhaus-Leiter Norman GebbingKoltsch riesig für Reeser Kinder und Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren. Der Grund: Die Stadt Rees ist ab sofort Mitglied des landesweiten Programms Kulturrucksack NRW und hat damit weitere Möglichkeiten, Kindern und Jugendlichen in Rees und den Ortschaften richtig was zu bieten.

Über das gesamte Jahr verteilt werden nun abwechslungsreiche Kunst und KreativWorkshops stattfinden. Die Teilnahme an den Aktionen ist durch die Landesförderung für alle Mädchen und Jungen kostenfrei. Es wird den Kindern und Jugendlichen also möglich sein, in unterschiedliche Kunstsparten reinzuschnuppern und die eigene Kreativität in vielen Bereichen weiterzuentwickeln.