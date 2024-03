Polizeiaktion am Sonntagabend Hubschrauber sucht in Mehr vermisste Person

Für viel Aufregung hat am Sonntagabend ein Hubschraubereinsatz in Mehr gesorgt. Gegen 21 Uhr kreiste der Helikopter längere Zeit nur knapp über den Häuserdächern. Er war so tief, dass er sehr gut zu sehen war. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person gesucht. Die war als vermisst gemeldet und daher auch der Hubschrauber angefordert worden, der in der Dunkelheit die Umgebung absuchte.