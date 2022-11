Rees und Apeldoorn gedenken Holocaust-Opfern : “Damit sie niemals in Vergessenheit geraten“

Mit seinem Stellvertreter Detlev Cziesso legte Ton Heerts, Bürgermeister der Gemeinde Apeldoorn, ein Gesteck am Reeser Mahnmal nieder. Im Kriegswinter 1944/45 starben in Rees 550 Zwangsarbeiter, darunter 350 Niederländer. Foto: Michael Scholten

Rees Im Kriegswinter 1944/45 litten niederländische Zwangsarbeiter im „Lager Rees-Groin“. Die Stadt Rees und der Bürgermeister von Apeldoorn haben ihnen und den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus zum 84. Jahrestag des Progroms gedacht.

Von Michael Scholten

Der 84. Jahrestag des Pogroms gegen die jüdische Bevölkerung sowie das Leiden der niederländischen Zwangsarbeiter im „Lager Rees-Groin“ im Kriegswinter 1944/45 standen im Mittelpunkt einer Gedenkveranstaltung am Reeser Mahnmal. Daran nahmen auch wieder viele Besucher aus den Niederlanden teil, darunter Angehörige früherer Zwangsarbeiter sowie die Vertreter mehrerer Gemeinden und Stiftungen. Bürgermeister Christoph Gerwers schilderte, wie er in den ersten Jahren seiner Amtszeit stets „Scham und Schuld“ empfand, wenn er Gedenkveranstaltungen im Nachbarland besuchte. Im Laufe der Jahre sei die Beziehung aber „entspannt und freundschaftlich“ geworden, weil die Gastgeber die heutigen Vertreter der Stadt Rees nicht für die Gräueltaten der Vergangenheit verantwortlich machen, sondern deren Einsatz für Aufklärung und Versöhnung schätzen.

Dies betonte auch Ton Heerts, Bürgermeister der Gemeinde Apeldoorn. Er zollte den Reesern Respekt für ihre umfassende Aufarbeitung der Stadtgeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus. In den Niederlanden habe dieser Prozess gerade erst begonnen: „Wir waren nicht nur Opfer“, erklärte Ton Heerts. Neue Untersuchungen bestätigten, dass die wenigen jüdischen Bürger, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Apeldoorn zurückkehrten, „herzlos“ behandelt wurden. So sei ihr Eigentum gestohlen oder verkauft worden, und wenn sie es zurückbekamen, wurden dafür Steuern und Zinsen verlangt. „Dass wir erst jetzt öffentlich darüber reden, auch in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde in Apeldoorn und der Region, zeigt, dass es nicht leicht ist, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen“, sagte Bürgermeister Heerts und betonte: „Sie in Rees haben das schon längst getan, voller Überzeugung und voller Anstrengung.“

Willie Oort, Ratsmitglied in der Gemeinde Oude Ijsselstreek, und die Reeser Stadtarchivarin Tina Oostendorp erinnerten in ihren Ansprachen an die prägenden Schicksale jüdischer Familien und niederländischer Zwangsarbeiter und hoben die Bedeutung des gemeinsamen Gedenkens hervor, „damit die schrecklichen Ereignisse, die hier in der Zeit des Nationalsozialismus stattgefunden haben, niemals in Vergessenheit geraten.“