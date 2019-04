Steuer-Diskussion : Rees hofft auf Grundsteuer-Reform

Rees Angesichts vieler Baulücken würde sich die Stadt über eine steigende Grundsteuer auf ungenutzte Flächen freuen.

(rau) In Rees besteht ein enormer Bedarf an Bauplätzen. Die Vertreter der Stadt Rees begrüßen daher die Überlegungen zur Grundsteuerreform, wonach ausgewiesene Baugrundstücke, die von ihren Eigentümern jedoch nicht bebaut werden, künftig mit einer neuen – und im Vergleich zur Grundsteuer B – höheren Grundsteuer C belegt werden könnten. „Die Reform könnte uns helfen, ungenutzte und bebaubare Flächen von privaten Eigentümern zu aktivieren“, hatte sich jüngst Bürgermeister Christoph Gerwers von diesen Überlegungen angetan gezeigt.

Bleibt das Grundstück brach liegen, hält sich der finanzielle Aufwand also in Grenzen. „Würde an dieser Stelle über eine derzeit politisch diskutierte Grundsteuer C ein höherer Betrag zu zahlen sein, könnte dies dazu beitragen, dass eine Aktivierung von Flächen schneller erfolgt und Bauwillige somit eher ein passendes Baugrundstück in der Stadt Rees finden“, erklärt Jörn Franken weiter. Es ist derzeit noch offen, ob diese Reform greift, folglich ist auch nichts über die Quote bekannt, um die die Grundsteuer C höher als die B liegen könnte.