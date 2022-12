Zu Weihnachten ein Stadtgutschein für Rees Diese Restaurants, Baumärkte, Beautysalons und Co. nehmen ihn an

Vorweihnachtszeit ist Geschenke-Zeit und doch kommt Weihnachten für den ein oder anderen dann immer so plötzlich. Gut, dass mit Stadtgutschein Rees seit einiger Zeit eine tolle Geschenkidee zur Verfügung steht. Der Stadtgutschein kann auch kurz vor dem Fest selbst ausgedruckt, online bezahlt und als PDF-Gutschein unter dem Weihnachtsbaum liegen. Der Gutschein kann aber auch in einer dekorativen Klappkarte in der Touristeninformation, im Halderner Lädchen oder im Avon-Lädchen in Millingen erworben werden. Verschenken lässt sich lokale Reeser Vielfalt- vom Restaurantbesuch über Beauty-Anwendung, Baumarkt-Bedarf oder Shopping-Genuss.