Tempolimit in der Rheinstadt Grüne wollen mehr Tempo 30 in Rees

Bisher reglementiert die Straßenverkehrsordnung die Möglichkeit der Reduzierung der Geschwindigkeiten stark. So ist auf Straßen des sogenannten Vorbehaltsnetzes eine Ausweisung von Tempo 30 etwa nur vor sozialen Einrichtungen, wie Kitas, Schulen oder Altenheimen, auf einer Strecke von 200 Metern möglich. Stadtrat Dennis Gollasch zu den Vorteilen für eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 30km/h innerorts: „Die Straßen werden wesentlich sicherer, gerade für die besonders Gefährdeten, wie Kinder und Senioren, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs oder mobilitätseingeschränkt sind. Die Straßen werden leiser – und das Leben für die Menschen, die an diesen Straßen wohnen, deutlich angenehmer und gesünder. Bei Gewährleistung eines guten Verkehrsflusses kann auch die Luft in den Straßen sauberer werden, was allen zugutekommt, die hier unterwegs sind.“