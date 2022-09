Comeback nach Corona-Pause : Große Vorfreude auf die erste Reeser Kirmes seit drei Jahren

Rees Die Vorfreude auf die erste Kirmes in Rees seit drei Jahren ist riesengroß. Wir haben uns die Aufbauarbeiten vor Ort angesehen. Auf was sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen.

Die größten Attraktionen in diesem Jahr sind „Der Polyp“ am Busbahnhof, die „Big Wave“ vor der früheren Bäckerei Terhorst und die „Rocket“-Schaukel vor dem Rheincafé Rösen.

Am Montag findet der Familientag mit ermäßigten Preisen statt, am Dienstag gegen 21 Uhr endet die Kirmes mit einem Höhenfeuerwerk am Rhein. Am Mittwoch lockt dann noch der Krammarkt mit Haushaltsmitteln, Liebestötern und vielen Leckereien.