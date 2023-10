In der kommenden Woche Groiner Kirchweg wird wegen Sanierung gesperrt

Rees · Wegen Straßen- und Kanalarbeiten erfolgt in der kommenden Woche die Sperrung eines Abschnitts. Was das für die Anwohner am Groiner Kirchweg bedeutet.

20.10.2023, 18:02 Uhr

Der Groiner Kirchweg ist schon seit Jahren in einem desolaten Zustand. Foto: Michael Scholten

In der kommenden Woche soll die Straßen- und Kanalsanierung des Groiner Kirchwegs zwischen der Weseler Landstraße (ehemals B8) und der Straße „Zur Windmühle“ beginnen. Dafür wird die Straße vollgesperrt. Darüber informierte jetzt die von der Stadt Rees und dem Abwasserverband Kalkar-Rees beauftragte Völkers Bau GmbH aus Kalkar die Anwohner.