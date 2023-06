Mühlen in Rees Mühlen-Geschichte(n) auf 92 Seiten

Das 92 Seiten dicke Buch beginnt mit den ältesten Mühlen von Rees, der Kastenmühle („Kassmöll“) am Grüttweg und dem Wehr- und Mühlenturm am Rhein. Aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen die Scholten-Mühle, deren traditionelle Holzgatterflügel im Jahr 1937 durch moderne Ventikanten-Drehheckflügel aus Aluminium ersetzt wurden, und die Hermanns-Mühle in Esserden, die seit drei Jahren von den neuen Eigentümern David und Nadine Kimmig renoviert wird. In Bienen werden die Mühle Berg und der Mühlenturm auf der Rosau näher beleuchtet, in Millingen werden zwei besonders markante Bauwerke erläutert, die leider in den 1920er-Jahren abgerissen wurden.