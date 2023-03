„Ressa“ berichtet Geschichten über den Wiederaufbau

Am Mittwoch, 15. März, berichten ab 19 Uhr im Bürgerhaus die Vorstandsmitglieder Klaus Kuhlen und Michael Scholten sowie die Reeser Stadtarchivarin Tina Oostendorp über die Aufbruchstimmung in den Jahren 1945 bis 1970. Anhand beeindruckender Fotos und Filme zeigen sie, wie im historischen Stadtkern die beiden Kirchen, das Rathaus, der Marktplatz, die Gastronomie und weitere öffentliche Gebäude aus den Ruinen auferstehen konnten. Auch der Bau der Rheinbrücke Rees-Kalkar, die ab Dezember 1967 die Autofähre „Stadt Rees“ ersetzte, wird an dem Vortragsabend gewürdigt.