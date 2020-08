Millinger Meer : Geregelter Andrang beim Badespaß

Die Brüder Tim und Léon badeten erstmals im Millinger Meer. Sie freuten sich über ein Wiedersehen mit vielen Kindern aus dem Reeser Schwimmclub, der seit März kein Training mehr anbieten kann, und über die Möglichkeit, am kleinen Sandstrand Burgen, Stauseen und Kanäle zu bauen. Foto: Michael Scholten

Millingen Zum heißen Ende der Sommerferien erfreut sich das Naturbad Millinger Meer großer Beliebtheit. 300 Besucher können derzeit dort hinein.

„Erst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu.“ Dieser Spruch ist ebenso alt wie blöd, passt aber gut, um das Schicksal der Reeser Schwimmfreunde zu beschreiben. Das marode Freibad am Grüttweg wurde nach der Sommersaison 2016 geschlossen, ein Neubau wird frühestens in zwei bis drei Jahren eröffnet werden können. Dann kam im März 2020 das Coronavirus: Auch das Stadtbad musste schließen und soll frühestens zum 1. September wieder genutzt werden können. „Zu hoch sind die Auflagen und Risiken für Badegäste und Badpersonal“, teilte der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees Ende Juni in einer Pressemeldung mit.

Um den Reesern in den Sommerferien überhaupt ein sicheres Schwimmangebot machen zu können, wurde das Naturbad Millinger Meer als Lösung herangezogen. So übernahm das Schwimmmeister-Team des Reeser Stadtbads täglich die Aufsicht am Strandbad. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept wurde für bis zu 300 Personen, die zeitgleich baden oder sich sonnen wollen, genehmigt. „Gerade zu Beginn war das Wetter sehr durchwachsen, teilweise regnerisch und kalt“, sagt Stadtsprecher Jörn Franken. „Dennoch kamen täglich drei bis vier hartgesottene Badegäste, um ihre Runden zu schwimmen.“ An einem durchschnittlichen Sommertag besuchten etwa 50 Personen das Strandbad, an heißen Tagen auch schon mal 100.

Info Ein Brand zerstörte Teile der Anlagen Historie Die erste Badeanstalt am Millinger Meer wurde 1926 errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Betrieb 1950 wieder aufgenommen. Die Stadt Rees kaufte das Grundstück 1995 vom Landwirt Alfons Köster und verpachtete die Anlage an Karl-Heinz Nitsch aus Emmerich. Bei einem Brand 1997 wurden die sanitären Anlagen und vier Umkleidekabinen zerstört. Mit dem „Baden verboten!“ wollten sich die Millinger nicht abfinden. Sie gründeten eine AG, aus der sich die Strandbad Gesellschaft entwickelte. 2008 übernahm Pächterin Lydia Jochim das Strandbad Millinger Meer. Kalte Winter 1986 und auch zehn Jahre später fror das Millinger Meer zu und wurde zum Eisparadies.

Das jüngste Wochenende mit Temperaturen von knapp unter 40 Grad Celsius sorgte für neue Besucherrekorde, die vor allem die alten Millinger an längst vergangene Nachkriegsjahre erinnerten, in denen das Millinger Meer Besucher aus vielen umliegenden Gemeinden bis hin zum Ruhrgebiet anlockte.

So standen am Samstag die Autos Stoßstange an Stoßstange, mit Kennzeichen wie BOH, WES, DIN, MO, RE und DO oder in niederländischem Gelb. Die Eintrittspreise sind äußerst moderat: 1,50 Euro für Kinder, drei Euro für Erwachsene. Kassiert wird direkt durch die beiden Schwimmmeister, die auf dem Holzsteg sitzen und neben den Badegästen auch die Finanzen im Blick haben. Wer bezahlt hat, bekommt ein wasserfestes Bändchen um das Handgelenk.

Die Liegewiese und das Millinger Meer bieten genug Platz, um anderen Badegästen aus dem Weg zu gehen. „Erfreulicherweise hat das Schwimmbadpersonal bislang keine Verstöße gegen die Corona-Regeln feststellen müssen“, sagt Stadtsprecher Jörn Franken, der selbst schon mit der Familie das Naturbad getestet hat. Ohnehin fällt dem Betrachter auf, dass drei, wenn nicht sogar vier Generationen harmonisch miteinander die Anlage nutzen. Darunter viele Millinger, die schon immer hier baden gingen, aber auch viele Premierengäste, die normalerweise auf die derzeit geschlossenen Frei- und Hallenbäder der Umgebung abonniert sind.