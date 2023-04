Verdächtiger schweigt Frau blutüberströmt auf Kaufland-Parkplatz – Polizei sichert mehrere Messer

Kalkar/Rees · Mitte März kam es zu einer versuchten Tötung in Hönnepel. Opfer war eine 23-jährige Frau. Ihr Ex-Partner (35) soll sie angegriffen haben. Er sitzt in U-Haft, in einem Labor werden derzeit mehrere Messer aus seiner Wohnung untersucht.

13.04.2023, 16:08 Uhr

Die Frau rettete sich nach dem Angriff auf den Parkplatz des Kaufland-Marktes in Rees. Foto: Markus Balser

Einen Monat nach dem versuchten Tötungsdelikt in Kalkar-Hönnepel ist kriminalistische Feinarbeit gefragt. Der Beschuldigte schweigt noch immer. Und sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Das teilte der Klever Staatsanwalt Pascal Merchlowski am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mit.