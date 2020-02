Rees for Future : Kein eigenes Abfallsammelsystem für Rees

Rees Umweltaktivisten erteilen Jürgen Tenter eine Absage und planen ihre vierte Klima-Demonstration im Februar.

(bal) Eine Menge Themen hatten jetzt die Mitglieder von „Fridays for Future“ Rees (FFF) abzuarbeiten. Wie berichtet, haben die Umweltaktivisten im vergangenen Jahr seit den Sommerferien drei Demos organisiert, Gespräche mit der Stadtverwaltung und den Schulen über umweltfreundliche Maßnahmen geführt und an einigen Pflanzaktionen teilgenommen.

Jetzt kamen sie zusammen, um weitere Pläne zu schmieden. Und erteilten dabei auch dem ehemaligen Reeser Bürgermeisterkandidaten Jürgen Tenter eine Absage. Er kritisiert schon seit langem das deutsche Müllsystem, weil gerade einmal 40 Prozent des Mülls aus dem gelben Sack in Deutschland recycelt würden, wobei die „thermische Verwertung“, also das Verbrennen, auch als Recycling gelte. „Diese Kritik können wir gut nachvollziehen“, sagen die Reeser Umweltaktivisten. Allerdings könne und wolle die kleine Reeser Gruppe von „Fridays for Future“ die Forderungen Tenters so nicht umsetzen.

Gespräche Auch ein Gespräch mit dem Naturschutzzentrum im Kreis Kleve will FFF Rees bald aufnehmen und beim Reeser Jugendaktionstag am 20. Juni mit einem eigenen Stand vertreten sein.

Ausschuss Gespannt warten die MItglieder von FFF Rees auf die Sitzung des städtischen Bauausschusses am 6. Februar, wenn es unter anderem auch um die Mobilität in und um Rees geht.

Dazu hätte gehört, ein Sero-Abfallsammelsystem einzuführen, bei dem mitmachende Händler ihre in Umlauf gebrachten Verpackungen zurücknehmen und 100 Prozent Wiederverwertung und Recycling garantieren. Dafür hätte „Rees for Future“ eine gewerbliche Firma werden müssen, die Umweltsiegel vergibt an Unternehmen, die 100 Prozent Recycling ihrer Verpackungen garantieren. „Das können und wollen wir auf Reeser Ebene nicht umsetzen“, betont Norbert Müsch, FFF-Aktivist. „Außerdem sehe ich es sehr kritisch, Fridays for Future zu einem Geld einnehmenden Unternehmen zu machen. Wir sind eine bürgerliche Bewegung und nutzen unseren derzeitigen gesellschaftspolitischen Einfluss. Das soll auch so bleiben.“