Flüchtlinge stellen Bilder aus: Kunst auf Spuren der Aborigines

Haldern/Haffen Flüchtlinge aus Haldern zeigen ihre Punktmalereien beim Frühlingsmarkt in Haffen.

Kunstwerke, ausgestellt im Blumen-Center Cornelißen, kann man bereits seit einem Jahr bewundern. Die Werke sind im Atelier der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) in Haldern entstanden. Die Namen der Künstler bleiben ungenannt, doch ihre Bilder gehen nun auf Wanderschaft. Sie werden anlässlich des Frühlingsmarktes in Haffen am 31. März auf dem Außengelände an der Schützenhalle gezeigt.