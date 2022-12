Weihnachtsmärkte Haldern und Bienen ganz heimelig

Info

Am 27. Dezember Mit den beiden Veranstaltungen am Sonntag ging der Reigen der Advents- und Weihnachtsmärtke in Rees un den Ortsteilen für dieses Jahr zu Ende. Auf einen Termin dürfen sich noch die Menschen in Haldern freuen: Der Verein „Heimlich erfolgreich“ wird für den 27. Dezember, 17 bis 22 Uhr, wieder zum „dritten Weihnachtstag“ auf den Marktplatz einladen.