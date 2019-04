Legenden : Seit rund 20 Jahren: Ostern ohne Eierberg

Rees Was dem Himalaya der Mount Everest, war dem Reeser der Eierberg. Der Erdhügel, der aufgrund von Auskiesungen entstand, war Ausflugsziel und Landmarke. Heute tragen soziale Netzwerke zu seiner Legendenbildung bei.

Diese Episode aus dem Jahr 2019 beweist einmal mehr, wie stark sich der längliche, grasbewachsene und längst abgetragene Erdhügel auf dem Reeser Eyland in das kollektive Gedächtnis der Reeser eingebrannt hat. Kein Wunder: Führte doch jahrelang fast jeder Ausflug und jeder Wandertag hiesiger Schulen, Kindergärten, Jugendgruppen und Sportvereine unweigerlich zur einzigen nennenswerten Erhebung im fußläufig erreichbaren, rechtsrheinischen Umkreis von Rees. Was dem Himalaya sein Mount Everest, war dem Reeser sein Eierberg.

Gemessen daran, dass jeder „echte“ Reeser ein paar berg-bezogene Anekdoten aus seiner Kindheit (Klettern, Rodeln) oder aus seiner Jugend (Rauchen, Knutschen) beisteuern kann, findet sich im Reeser Stadtarchiv erschreckend wenig Material zum Eierberg. Gerade mal zwei Fotos, aufgenommen von Annegret Scholten im Jahr 1996, verlieren sich in einem Aktenordner. Daneben stehen, handschriftlich festgehalten, eher schwammige Vermutungen als gesicherte Fakten: „Es handelt sich um Abraum, der circa 1975 wegen der Auskiesung bei der Gaststätte Bellevue (,Schluse Mina’) in Haffen angefallen ist. Circa 1999 wurde die Erdmasse zwecks Rekultivierung wieder abgetragen.“

Wo das Stadtarchiv an seine Grenzen stößt, ist die Schwarmintelligenz aus dem Internet gefragt. In der Facebook-Gruppe „Du bist Reeser, wenn…“ herrscht Uneinigkeit darüber, warum der Eierberg überhaupt Eierberg heißt. Theorie Nummer eins: „Ich kann mich noch daran erinnern, dass dort zu Ostern immer Eier für die Kinder versteckt wurden, ich glaube, vom VVV. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat.“ Theorie Nummer zwei: „Der Name kommt sehr wahrscheinlich daher, dass der Eierberg wie ein halbes, längsgeschnittenes Ei aussah.“ Theorie drei stellt gar die Schreibweise in Frage: „Müsste er nicht eigentlich Eyerberg heißen? Wegen Reeser Eyland?“