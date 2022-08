100 plus zwei Jahre : Auch Esserden holt ein Jubiläum nach

Das Ehrenmal in Esserden wurde am 5. September 1920 geweiht. Jetzt wird die geplante Jubiläumsfeier nachgeholt. Foto: Markus Balser

ESSERDEN Am 3. September feiert Esserden sein Ehrenmal mit einem bunten Programm. Es wurde vor 102 Jahren geweiht. Ein interessanter Blick auf die Geschichte des Dorfes steht dabei an.

Das Jahr 2022 ist das Jahr der nachgeholten Jubiläen, die wegen Corona ins Wasser fielen. Auch in Esserden steht eine Feier an, die eigentlich schon längst hätte vonstatten gehen sollen. Vor zwei Jahren nämlich jährte sich die Errichtung des Ehrenmals am Dorfeingang zum 100. Mal. Am 5. September 1920 war es geweiht worden, in Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Weil das Ehrenmal, das natürlich auch beim Schützenfest eine Rolle spielt, auf einem Feldweg stand, auf den immer mal wieder Sand und Kies zur Befestigung geschüttet wurden, ist es über die Jahre ein bisschen in die Höhe gegangen. Und natürlich nagte auch der Zahn der Zeit an dem Bauwerk, das in den 1950er Jahren noch einmal mit zwei Flügeln erweitert wurde. Die waren diesmal den Opfern des Zweiten Weltkrieges gewidmet.

Die Irmgardis-Schützen und der Förderverein des Dorfes, „Rond Öm de Eik“, beschlossen daher, das Ehrenmal zu sanieren und es auch leicht zu versetzen. Die Stadt Rees übernahm dafür die Kosten. Die Sanierung war rechtzeitig 2019 abgeschlossen, um das Jubiläum passend ein Jahr später feiern zu können, doch dann machte Corona den Planungen einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt wird es aber nachgeholt: Am Samstag, 3. September, wird es in buntes Programm geben, auf das sich Ortsvorsteher Norbert Hollands schon seit langem freut. Noch vor dem Gottesdienst mit den Pfarrern Sabina Berner-Pip und Michael Eiden, der Kranzniederlegug durch Brudermeister Klemens Rütter und der Ansprache von Bürgermeister Christoph Gerwers wird das Blasorchester Praest aufspielen. „Und zwar genau jene Stücke, die damals vor 100 Jahren gespielt wurden“, verrät Hollands. Welche das waren, das haben die Esserdener in mühsamer Recherchearbeit herausgefunden. Aber auch darüber hinaus wird ein besonderer Blick auf die Geschichte geworfen. Hendrik Schlaghecken, der in der Ausbildung zum Landesarchivar ist, hat sich mit der Historie der Dormitte Esserdens, der Kaiser-Eiche und den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs beschäftigt. Dabei werden auch bislang noch nicht so bekannte Aspekte wie der Einsatz französischer Zwangsarbeiter bei den Bauernhöfen beleuchtet. Norbert Hollands wiederum beschäftigt sich mit dem Kriegerverein, der das Ehrenmal bauen ließ. Die Zeitspanne von 1898 bis 1923 wird in einer ausführlichen Ausstellung dokumentiert. Sie ist am Schützenstand zu sehen. „Da braucht man schon so zwei Stunden, wenn man sich das alles genau anschauen möchte“, so Hollands.