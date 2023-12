Mit 30 Beschickern Ein süßer Weihnachtsmarkt in der Haffener Schützenhalle

Bei dem herbstlich-stürmischen Wetter am Sonntag genossen die Besucher des Adventsmarktes die heimelige Atmosphäre in der Haffener Schützenhalle besonders. Am zweiten Adventssonntag fand hier von 10.30 bis 17 Uhr wieder der beliebte Adventsmarkt statt. Das Angebot an kunsthandwerklichen, schönen und nützlichen Dingen war vielfältig. An 33 Ständen fanden die Besucher Holzarbeiten, leuchtende Glasdekorationen, Schmuck, weihnachtliche Dekoration, kunstvolle Karten, Drechslerarbeiten und vieles mehr. Alle Verkaufsstände fanden Platz in der Schützenhalle. „Wegen des windigen Wetters sind wir froh, dass wir alle hier drinnen unterbringen konnten“, sagte Organisatorin Waltraud Balkenborg. Sie selbst steht seit 2020 mit ausgefallener Buchfaltkunst auf dem Haffener Adventsmarkt.