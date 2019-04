Cold Sweat Night : Ein Rock-Konzert unter Freunden

Besonders gut kam der Neuzugang der zwölfköpfigen Band Cold Sweat and the Horny Horns beim Publikum in Haldern an: der Sänger Volker Prass (r.). Foto: Markus Joosten

Haldern Mit Klassikern wie auch neuen Hits sorgte die Band Cold Sweat and the Horny Horns bei ihrem selbst organisierten Konzertabend für Stimmung im Saal Tepferdt. Doch auch die befreundete Band The Spritties wusste zu begeistern.

Dieses Event ist ein Muss für jeden Liebhaber handgemachter Rockmusik. Die Cold Sweat Night im Gasthof Tepferdt. Am Samstagabend zelebrierte die Band Cold Sweat and the Horny Horns wieder ihren eigens ins Leben gerufenen Konzertabend.

Da ist schon seit Jahren und Jahrzehnten Herzblut drin. Schon ab 19 Uhr konnten die Zuschauer in den Gasthof Tepferdt strömen. Aber schon am Abend zuvor wusste man aus dem Vorverkauf: „Die Hütte wird voll“, wie sich auch Christian Wissing freute.

So organisiert die Band Cold Sweat and the Horny Horns ihren Konzertabend nicht nur für sich selbst, sondern immer auch für aufstrebende Bands aus der Umgebung. So war für dieses Jahr die Band The Spritties aus Haldern als Vorband angesagt. Vielversprechend für den Abend: Schon die Vorband bekam einen solchen Applaus, dass sie eine Zugabe geben musste. Dabei hatte die Halderner Band in den vergangenen Jahren immer etwas Pech mit ihren Auftritten zusammen mit Cold Sweat. An diesem Abend sollte es aber klappen. Auch wenn The Spritties ohne Schlagzeuger antreten mussten. Aber kein Problem, die versierten Musiker konnten Bass, Gitarre und Schlagzeug so rotieren, dass trotzdem alles glatt ging.

„Das ist ein Konzert unter Freunden. Die Bands aus der Region kennen sich untereinander und wir freuen uns, zusammen aufzutreten“, erzählte Christian Wissing über die Zusammenarbeit. Als dann schließlich die zwölf Musiker der Band Cold Sweat and the Horny Horns auf die Bühne kamen, war der Jubel groß.

Die seit vielen Jahren bestehende Band sollte einige neue Stücke, aber auch die alten Klassiker aus dem Hut zaubern. „Früher haben wir Funk und Soul gespielt, heute ist das nicht mehr richtig definierbar“, sagte Christian Wissing lachend, „wir wollen Kultur in die Reihen kriegen. Und das mit Rock- und Popmusik.“

Da dürfen auch die Klassiker von Phil Collins, Aretha Franklin, Toto oder auch Jan Delay, bei denen jeder mitsingen kann, nicht fehlen. Da beeindruckte besonders die neue Gesangsfront der Band mit Volker Prass aus Essen und Maike Bettrey aus Emmerich. Aber auch Klaus Boldt, Malcolm Duncan und Tobias Hegmann an den Saxophonen, Christian Lehmann und Heiko Vollmer an den Trompeten sowie Martien Suijders an der Posaune begeisterten die Zuhörer. Bei Cold Sweat durften natürlich Jan Neijenhuis und Ermie Galla an Gitarre und Bass nicht fehlen. Schlagzeuger Matthias Krorr und Keyboarder Christian Wissing rundeten das Ensemble ab. Ein riesiges Musiker-Aufgebot vom Niederrhein.

Ein bisschen Aufregung war auch dabei – egal wie routiniert die Band mittlerweile ist. „Sonst würde auch was falsch laufen“, sagte Christian Wissing. In der nächsten Zeit will die Band ihr Programm verfeinern und dann mit neuen Songs durchstarten. Das schafft Vorfreude bei den Fans der Band.

(sbl)