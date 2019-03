Ein Horst zur Silberhochzeit: Störche beziehen Jubiläumsgeschenk

Vrasselt Zur Silberhochzeit schenkte Carsten Kellmann aus Vrasselt seiner Frau Claudia einen selbst gebauten Horst. Nun haben die ersten Bewohner Einzug gehalten.

Die einen schenken ihrer Frau ein schönes Schmuckstück oder einen Ring zur Silberhochzeit, andere eine Reise. Carsten Kellmann hatte ein ganz außergewöhnliches Geschenk für seine Ehefrau Claudia: Er schenkte ihr ein Storchennest zum 25-Jährigen. „Damit hat sie mir schon seit mindestens zehn Jahren in den Ohren gelegen. Da war die Silberhochzeit eine gute Möglichkeit, ihr diesen Wunsch zu erfüllen“, so der 47-jährige Vrasselter.

Unter strengster Geheimhaltung machte er sich mit seinen Söhnen Cedric (21) und Connor (11) an die Arbeit. Da er das nicht zuhause erledigen konnte ohne die Gefahr, dass seine Frau frühzeitig etwas von seinem Plan entdecke, ging er zu seiner Nichte Leonie Kellmann, die gemeinsam mit ihrem Freund Tim Koenen ein Haus in Hüthum gekauft hatte. Tim ist Schreiner und hat eine kleine Werkstatt in der Garage, das war deshalb der ideale Platz. Immer, wenn die Ehefrau zur Arbeit ging, bauten Carsten und die Jungs in Hüthum an dem Horst.