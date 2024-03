Viele Kinder Zuhause geblieben Drohung löst Polizeieinsatz an Schulzentrum Rees aus

Ominöse Schmierereien auf einer Toilette im Schulzentrum in Rees haben einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anfang der Woche war die Botschaft aufgefallen, mit der eine Straftat für den heutigen Freitag angekündigt wurde. Um was für eine Art von Drohung es sich dabei handelt, will die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion nicht preisgeben. Die Mutter eines Kindes hatte Anzeige erstattet. Zudem ging ein Video, das die Schmierereien zeigt, in sozialen Medien viral. Und die Bilder lösten bei vielen Eltern und Kindern in Rees Angst aus. Der Urheber des Videos ist der Polizei bekannt, er soll aber nicht für die Drohung verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilt.