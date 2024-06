Zwei Schwerverletzte in Rees Ampel ausgefallen: Schwerer Unfall in Rees

Wie die Polizei berichtet, war gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Weseler Landstraße/Emmericher Landstraße ein 30-jähriger Mann aus Kalkar mit seinem Mercedes in den Kreuzungsbereich gefahren, an dem aus bislang unbekannter Ursache die Ampel ausgefallen war. Dabei übersah der Autofahrer laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer aus Moers. Der 29-Jährige, der mit einer 33-jährigen, ebenfalls aus Moers stammenden Sozia unterwegs war, konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Motorrad in die Beifahrerseite des Pkw fuhr.