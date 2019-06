Feuer auf Boot in Rees : Drei Menschen und eine Katze von brennender Yacht gerettet

Feuer auf Boot in Rees

Rees/Xanten Mit Hilfe anderer Bootsbesatzungen sind auf dem Rhein bei Rees drei Menschen und eine Katze von einer brennenden Jacht gerettet worden. An Board waren auch Senioren.

Auf dem Rhein (Höhe Rees, Rheinkilometer 837,5) hat am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Sportboot gebrannt. An Bord waren drei Personen: zwei Männer im Alter von 24 und 80 Jahren, eine 77-jährige Frau sowie eine 16 Jahre alte Katze.

Die unverletzte Katze nahmen sie mit ins Krankenhaus, wie die Pressestelle der Polizei in Duisburg am Abend mitteilte. Warum es auf dem Sportboot brannte, ermittelt jetzt das Zentrale Kommissariat der Wasserschutzpolizei in Duisburg.