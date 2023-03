Dokumentation über Ortsteil Groin „Groin ist die Keimzelle von Rees“

Er begann vor vielen Jahren mit so genannten „Heimatfilmen“ über linksrheinische Städte und Dörfer, bevor sich Wolfgang Wilhelmi über die Reeser Ortsteile Bienen und Millingen schließlich an die wechselvolle Geschichte der ältesten Stadt am unteren Niederrhein heranwagte: „Rees – Hier wohn‘ ich, das ist meine Stadt“ feierte im Oktober 2022 im gutbesuchten Bürgerhaus Premiere. Da hatte der Xantener Filmemacher Wilhelmi schon längst mit den Dreharbeiten zu seiner nächsten Dokumentation begonnen, in der es ausschließlich um die Vergangenheit und die Gegenwart des Ortsteils Groin geht.